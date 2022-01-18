Из-за погоды ограничено движение грузовиков и маршруток по М-5 в Самарской области

18 января на участке М-5 "Урал" 1034 – 1194 км в Самарской области вводится временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств из-за погодных условий.
Период действия ограничения с 9:30 до 13:00.
При движении по федеральным трассам будьте внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, требования дорожных знаков. В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по номеру круглосуточной диспетчерской службы: (8412) 55-11-04.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.