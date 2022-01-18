В Самаре планируется вывозить почти в два раза больше снега

Первый вице-мэр Владимир Василенко на еженедельном совещании в профильном департаменте поставил задачу увеличить количество вывезенного снега до 8 тысяч тонн в сутки.

Для этого подрядным организациям поручено привлечь дополнительную технику и перераспределить машины между специализированными площадками для временного складирования снега.

"По сведениям синоптиков, выпадение осадков на территории Самары продолжится. Необходимо уделить особое внимание подходам к социальным объектам — больницам, детским садам и школам. В настоящее время о снижении темпа работ говорить не приходится", — подчеркнул Владимир Василенко.

За минувшие сутки с улично-дорожной сети Самары было вывезено 4,5 тысяч тонн снега. Для этого ночью задействовали 102 самосвала.

Районным администрациям и управляющим компаниям первый вице-мэр также поручил активизировать работу по очистке скатных кровель, их в городе около 7 тысяч. После снегопада крыши чистили порядка 200 человек. Сейчас в работе находится еще 400 кровель — бригады спецперсонала не прекращают свою работу по устранению снежных навесов.

В преддверии крещенских купаний город также следит за организацией купелей.

Напомним, что в ночь на 19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. В Самаре установят купели при храмах, купание в прорубях запрещено, кроме организованного места для омовений — на Полевом спуске набережной Волги.