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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре планируется вывозить почти в два раза больше снега

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-мэр Владимир Василенко на еженедельном совещании в профильном департаменте поставил задачу увеличить количество вывезенного снега до 8 тысяч тонн в сутки.

Для этого подрядным организациям поручено привлечь дополнительную технику и перераспределить машины между специализированными площадками для временного складирования снега. 

"По сведениям синоптиков, выпадение осадков на территории Самары продолжится. Необходимо уделить особое внимание подходам к социальным объектам — больницам, детским садам и школам. В настоящее время о снижении темпа работ говорить не приходится", — подчеркнул Владимир Василенко.

За минувшие сутки с улично-дорожной сети Самары было вывезено 4,5 тысяч тонн снега. Для этого ночью задействовали 102 самосвала. 

Районным администрациям и управляющим компаниям первый вице-мэр также поручил активизировать работу по очистке скатных кровель, их в городе около 7 тысяч. После снегопада крыши чистили порядка 200 человек. Сейчас в работе находится еще 400 кровель — бригады спецперсонала не прекращают свою работу по устранению снежных навесов.

В преддверии крещенских купаний город также следит за организацией купелей.

Напомним, что в ночь на 19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. В Самаре установят купели при храмах, купание в прорубях запрещено, кроме организованного места для омовений — на Полевом спуске набережной Волги.

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