Самарская купель на Крещение будет доступна сутки

Купель на Полевом спуске реки Волга, где спланирована работа спасателей и медицинских работников, выдача горячего чая, оборудован пункт обогрева и места для переодевания, будет доступна с 20:00 18 января до 18:00 19 января.
В других местах купание в прорубях на льду запрещено.
Кроме того, все желающие смогут совершить омовение в купелях при городских храмах:
— храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);
— храм в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);
— храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);
— храм во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1).
Телефоны экстренных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба — 930-81-12;
Единый номер экстренных служб — 112 (возможен вызов без sim-карты);
МКУ "Поисково-спасательный отряд г. о. Самара" — 930-56-79;
ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" -
333-55-14, 992-99-99;
Скорая медицинская помощь — 103; 8-917-144-35-74.