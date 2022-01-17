Самарская купель на Крещение будет доступна сутки

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Купель на Полевом спуске реки Волга, где спланирована работа спасателей и медицинских работников, выдача горячего чая, оборудован пункт обогрева и места для переодевания, будет доступна с 20:00 18 января до 18:00 19 января.