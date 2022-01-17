16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская купель на Крещение будет доступна сутки На Крещение в Самаре планируется организовать волжскую купель Рождественская служба в Софийском соборе будет транслироваться в прямом эфире В Самарской кирхе пройдут празднования Рождества Христова Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной

Религия Общество

Самарская купель на Крещение будет доступна сутки

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Купель на Полевом спуске реки Волга, где спланирована работа спасателей и медицинских работников, выдача горячего чая, оборудован пункт обогрева и места для переодевания, будет доступна с 20:00 18 января до 18:00 19 января.

В других местах купание в прорубях на льду запрещено. 

Кроме того, все желающие смогут совершить омовение в купелях при городских храмах:

— храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);

— храм в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);

— храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);

— храм во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1).

 

Телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба — 930-81-12;

Единый номер экстренных служб — 112 (возможен вызов без sim-карты);

МКУ "Поисково-спасательный отряд г. о. Самара" — 930-56-79;

ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" -
333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь — 103; 8-917-144-35-74.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Фото на сайте

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Крестный ход 17 июля

Крестный ход 17 июля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6