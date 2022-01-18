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Муниципалитеты Власть и политика

В Красноярском районе благодаря нацпроекту благоустроенно около 100 дворов

КРАСНЫЙ ЯР. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2018–2021 гг. в Красноярском районе благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" обновлено 16 общественных пространств и 82 дворовые территории. В 2022 году запланировано благоустроить еще 26 дворов.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Более комфортными станут восемь дворовых территорий в селе Красный Яр по адресам: ул. Советская, 34 и 45; Коммунистический переулок, 6; ул. Пионерская, 3 и 67; ул. Новобольничная, 5; ул. Дорожная, 21; ул. Комсомольская, 265. В селе Белозерки будут благоустроены три двора: ул. Озерная, 22; ул. Дзержинского, 21; ул. Дзержинского, 23.

По четыре локации преобразят в поселке Мирный (ул. Песочная, 3; ул. П. Морозова, 4; ул. З. Космодемьянской, 5; ул. Пионерская, 3) и в селе Хилково (ул. Школьная, 5; ул. Ленина, 1, 3 и 5). В поселках Новосемейкино, Волжский, Новый Буян запланировано благоустроить по два двора, также преобразится дворовая территория в поселке Светлое поле.

Жители во всех поселениях района одобрили установку новых скамеек и урн, асфальтирование входных групп возле подъездов. В поселках Мирный и Новый Буян также сделают ограждение дворовых территорий.

В целом по Самарской области с 2019 по 2021 годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразилось 505 общественных пространств и 947 дворов. Создание комфортных условий жизни, повышение ее качества — часть Стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

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