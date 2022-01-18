В Красноярском районе благодаря нацпроекту благоустроенно около 100 дворов

За 2018–2021 гг. в Красноярском районе благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" обновлено 16 общественных пространств и 82 дворовые территории. В 2022 году запланировано благоустроить еще 26 дворов.
Более комфортными станут восемь дворовых территорий в селе Красный Яр по адресам: ул. Советская, 34 и 45; Коммунистический переулок, 6; ул. Пионерская, 3 и 67; ул. Новобольничная, 5; ул. Дорожная, 21; ул. Комсомольская, 265. В селе Белозерки будут благоустроены три двора: ул. Озерная, 22; ул. Дзержинского, 21; ул. Дзержинского, 23.
По четыре локации преобразят в поселке Мирный (ул. Песочная, 3; ул. П. Морозова, 4; ул. З. Космодемьянской, 5; ул. Пионерская, 3) и в селе Хилково (ул. Школьная, 5; ул. Ленина, 1, 3 и 5). В поселках Новосемейкино, Волжский, Новый Буян запланировано благоустроить по два двора, также преобразится дворовая территория в поселке Светлое поле.
Жители во всех поселениях района одобрили установку новых скамеек и урн, асфальтирование входных групп возле подъездов. В поселках Мирный и Новый Буян также сделают ограждение дворовых территорий.
В целом по Самарской области с 2019 по 2021 годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразилось 505 общественных пространств и 947 дворов. Создание комфортных условий жизни, повышение ее качества — часть Стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.
Последние комментарии
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!