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Здравоохранение Общество

Жители Самарской области смогут получать консультации по COVID-19 по телефону круглосуточно

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе медицинского информационно-аналитического центра планируют создать Единый региональный контакт-центр с возможностью круглосуточной работы. Об этом на оперштабе по противодействию коронавирусу рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, а также сократит время ожидания ответа на звонок.

"Самое главное, чтобы эта работа была в плюс, позволяла оптимизировать маршрутизацию, скорость ответа, повышать качество предоставления медицинской помощи и исключать дублированность", — прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сейчас на территории Самарской области в рабочее время функционируют контакт-центры на базе медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. А также региональный контакт-центр, обслуживающий номера "горячих линий", в том числе и номер службы "122". Жители могут получить консультацию по коронавирусу, не выходя из дома, а также вызвать врача.

Звонки от населения в РКЦ принимают 30 операторов. Центр оснащен автоматическими рабочими местами и телефонными аппаратами. Полученная информация о пациентах вносится в Единую медицинскую информационную систему области. В настоящее время процент отвеченных вызовов составляет более 95%.

Регион, как и вся страна, готовится к новой волне. Ожидается пиковая нагрузка на здравоохранение и "горячие линии". Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил провести стресс-тестирование готовности колл-центров и обеспечить максимальную эффективность работы службы "122". В регионы направлено дополнительное финансирование, чтобы дооснастить колл-центры, увеличить штат операторов и внедрить голосовые помощники на базе искусственного интеллекта.

"Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. В регионах развернуты колл-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих колл-центров", — сказал Дмитрий Чернышенко.

В Самарской области планируют увеличить число рабочих мест операторов в колл-центре с 30 до 60, а также привлечь дополнительных сотрудников из числа студентов вузов и ссузов.
На следующей неделе, по словам Чернышенко, регионы оценят по качеству работы службы "122". За параметры возьмут длительность ожидания ответа и количество неотвеченных вызовов.

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