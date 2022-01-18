Жители Самарской области смогут получать консультации по COVID-19 по телефону круглосуточно

На базе медицинского информационно-аналитического центра планируют создать Единый региональный контакт-центр с возможностью круглосуточной работы. Об этом на оперштабе по противодействию коронавирусу рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
По его словам, это позволит снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, а также сократит время ожидания ответа на звонок.
"Самое главное, чтобы эта работа была в плюс, позволяла оптимизировать маршрутизацию, скорость ответа, повышать качество предоставления медицинской помощи и исключать дублированность", — прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Сейчас на территории Самарской области в рабочее время функционируют контакт-центры на базе медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. А также региональный контакт-центр, обслуживающий номера "горячих линий", в том числе и номер службы "122". Жители могут получить консультацию по коронавирусу, не выходя из дома, а также вызвать врача.
Звонки от населения в РКЦ принимают 30 операторов. Центр оснащен автоматическими рабочими местами и телефонными аппаратами. Полученная информация о пациентах вносится в Единую медицинскую информационную систему области. В настоящее время процент отвеченных вызовов составляет более 95%.
Регион, как и вся страна, готовится к новой волне. Ожидается пиковая нагрузка на здравоохранение и "горячие линии". Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил провести стресс-тестирование готовности колл-центров и обеспечить максимальную эффективность работы службы "122". В регионы направлено дополнительное финансирование, чтобы дооснастить колл-центры, увеличить штат операторов и внедрить голосовые помощники на базе искусственного интеллекта.
"Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. В регионах развернуты колл-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих колл-центров", — сказал Дмитрий Чернышенко.
В Самарской области планируют увеличить число рабочих мест операторов в колл-центре с 30 до 60, а также привлечь дополнительных сотрудников из числа студентов вузов и ссузов.
На следующей неделе, по словам Чернышенко, регионы оценят по качеству работы службы "122". За параметры возьмут длительность ожидания ответа и количество неотвеченных вызовов.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.