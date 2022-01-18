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Общество

Оформить "Карту жителя Самарской области" теперь можно онлайн

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Карту жителя Самарской области" теперь можно оформить онлайн - без посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Часть информации будет вносится автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит sms-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты необходимо иметь при себе паспорт. Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты предлагает банк ВТБ, в дальнейшем эта услуга станет доступна и в других банках - партнерах проекта.

"Это первое, но далеко не последнее новшество, которое ждет проект "Карта жителя Самарской области" в 2022 году. В ближайшее время функционал Карты пополнится новыми сервисами, о которых мы сообщим дополнительно. Проект активно развивается. Он стал одним из самых заметных и значимых цифровых событий прошлого года. И мы постараемся, чтобы в этом году проект стал еще лучше, полезнее, он необходим каждому жителю нашего региона", - прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

"В рамках стратегии ВТБ по цифровизации ключевых сервисов наш приоритет - комфорт и удобство клиентов при использовании продуктов и услуг в любых каналах. Дистанционное оформление универсальной карты жителя Самарской области позволит пользователям оформить и отправить заявку в удобное для них время без дополнительного визита в офис. С каждым днем интерес населения региона к продукту растет: на данный момент мы приняли свыше 7,5 тыс. заявок на выпуск единого пластика. Новый онлайн-сервис значительно расширит число участников проекта - более простым и быстрым станет выпуск карты, например, для коллективов предприятий или в рамках реализации кампусных проектов с областными вузами", - рассказал Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области. 

Напомним, проект "Карта жителя Самарской области" был запущен в массовую эмиссию в июне 2021 года. За это время универсальный пластик оформили уже около 10000 человек. Разработать и выпустить "Карту жителя Самарской области" в своем послании 3 февраля 2020 года поручил губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

"Карта жителя Самарской области" выпускается на основе платежной системы "Мир" и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, как транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "Национальная система платежных карт", являющимся оператором платежной системы "Мир".

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