На ул. Демократической в Самаре ограничена скорость движения до 50 км/ч

В Самаре на ул. Демократической на участке от Ташкентской до Волжского шоссе ограничена скорость движения до 50 км/ч.

Ограничение временное и будет действовать на период проведения ремонтных работ. За нарушение нового скоростного режима будет налагаться штраф.

Пресс-служба УГИБДД по Самарской области сообщает, что образовавшаяся на этом участке трассы колея может представлять опасность для транспорта, движущегося с высокой скоростью. Чтобы предотвратить возможные ДТП и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения до устранение дефекта, будет действовать ограничение скорости.