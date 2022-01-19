Присяжные признали виновным самарца, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Во вторник, 18 января, присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу самарца Андрея Шабанова, которого обвиняли в двух преступлениях по ч. 1 и 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, самарец Андрей Шабанов оказался в числе тех, кто в 2020 г. разместил фотографии нацистов на сайте "Бессмертного полка".

Позже мужчина объяснял следователям, что разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографию Адольфа Гитлера под именем Михаил. Также он признал вину и пообещал не делать подобного.

Когда дело Шабанова попало в суд, в нем значились два преступления, связанные с реабилитацией нацизма, - ч. 3 и ч.1 ст. 354.1 УК РФ.

Процесс проходит с участием присяжных. 18 января они вынесли обвинительный вердикт. Позже суд назначит Шабанову наказание.