Гособвинитель запросил для экс-депутата Штейна из Самары 11 лет заключения

В среду, 19 января, в Октябрьском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу экс-депутата Дениса Штейна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил сам гособвинитель — прокурор Октябрьского района Александр Левыкин.

Штейна обвиняют в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере. Напомним, дело возбудили 11 декабря 2020 года. По версии следствия, Штейн приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона.

На тот момент мужчина являлся депутатом Совета депутатов Советского района Самары и членом партии "Единая Россия". В результате членство Штейна в партии приостановили в тот же день.

Как пояснил прокурор, на прениях он просил назначить экс-депутату 11 лет колонии строгого режима и на такой же срок после освобождения лишил права занимать определенные должности.

После прений суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.