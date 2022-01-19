Гособвинитель запросил для экс-депутата Штейна из Самары 11 лет заключения

В среду, 19 января, в Октябрьском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу экс-депутата Дениса Штейна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил сам гособвинитель — прокурор Октябрьского района Александр Левыкин.
Штейна обвиняют в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере. Напомним, дело возбудили 11 декабря 2020 года. По версии следствия, Штейн приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона.
На тот момент мужчина являлся депутатом Совета депутатов Советского района Самары и членом партии "Единая Россия". В результате членство Штейна в партии приостановили в тот же день.
Как пояснил прокурор, на прениях он просил назначить экс-депутату 11 лет колонии строгого режима и на такой же срок после освобождения лишил права занимать определенные должности.
После прений суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы