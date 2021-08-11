Начался судебный процесс по делу экс-депутата Дениса Штейна

В среду, 11 августа, в суде Октябрьского района Самары должно было состояться первое заседание по уголовному делу экс-депутата Дениса Штейна.

Напомним, Штейна обвиняют по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере"). Дело возбудили 11 декабря 2020 г., на тот момент мужчина являлся депутатом Совета депутатов Советского района Самары и членом партии "Единая Россия". В результате членство Штейна в партии приостановили в тот же день.

По версии следствия, Штейн приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона.