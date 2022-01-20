В среду, 19 января, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием граждан, в ходе которого жители региона обратились с просьбами оказать содействие в решении ситуаций, связанных с трудоустройством, предоставлением социальной помощи, переселением из аварийного жилья, оформлением жилплощади и другим вопросам.

Прием прошел в режиме телефонной связи, установленной с заявителями. Заранее, в ходе предварительной записи, вопросы были озвучены гражданами и проработаны специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека совместно с компетентными органами власти. В день приема в аппарате Уполномоченного по правам человека присутствовали также представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Управления МВД России по городу Самаре, городского Департамента управления имуществом, Управления ФССП России по Самарской области и других министерств, и ведомств.

Женщина, врач-лаборант медицинского учреждения, обратилась по причине незаконного сокращения ее должности. По мнению заявителя, она оказалась "выброшенной" из профессии, которой посвятила более 30 лет.

Во время приема Уполномоченный по правам человека обсудила ситуацию совместно с Натальей Александровной Высоцкой — руководителем управления государственной службы и кадров департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области. Заявителю сразу были предложены несколько вариантов трудоустройства, при необходимости в ближайшее время список будет расширен, чтобы женщина смогла выбрать подходящую вакансию.

Пожилой человек, имеющий особенности здоровья, обратился в своих интересах и в интересах других инвалидов по вопросу предоставления путевок в реабилитационные центры Самарской области.

Присутствовавшая на приеме граждан Наталья Кормухина, консультант управления по делам инвалидов регионального министерства социально-демографической и семейной политики, пояснила заявителю, каким образом рассчитывается стоимость путевок и определяется порядок их предоставления. Тем не менее, Уполномоченный по правам человека дополнительно обсудит это обращение с министром социально-демографической и семейной политики Самарской области. Кроме того, во время недавней встречи с Региной Воробьевой была достигнута договоренность о посещении Уполномоченным по правам человека социально-реабилитационных центров, расположенных в муниципальных образованиях региона, на предмет изучения качества предоставляемых услуг и материального оснащения учреждений.

Все поступившие в ходе приема вопросы граждан нашли поддержку. Их решение будет оставаться на контроле Уполномоченного по правам человека.