Самарские летние кафе начнут сезон на законной основе

В Самарской области "узаконили" летние кафе — теперь они начнут работать на легальных основаниях, а платежи за аренду площадок полностью поступят в местные бюджеты. Об этом заявил представитель министерства промышленности и торговли Самарской области на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Губернской думы в четверг, 20 января.
Отчитываясь о результатах законотворческой работы, представитель ведомства сказал, что предметом особой гордости министерства является легализация работы летних кафе-веранд. "Когда прошел чемпионат мира, мы поняли, что летние веранды позволяют нам преобразить облик города", — заявил чиновник.
Поэтому в прошлом году были внесены изменения в закон Самарской области, благодаря которым была дана возможность безаукционного заключения договоров на летние веранды при стационарных кафе. Сами решения теперь принимаются более оперативно, чтобы "не упустить сезон".
По словам чиновника, раньше летние веранды заключали договоры с муниципальными предприятиями, которые тратили эти поступления по собственному усмотрению
— теперь же платежи за аренду поступают непосредственно в местные бюджеты.
Напомним, что до принятия поправок открытые террасы, веранды при ресторанах кафе и барах работали стихийно, так как их размещение не урегулировано законодательно на федеральном уровне. Тем не менее, парламентарии учли, что в ряде регионов РФ соответствующее регулирование данной сферы деятельности потребительского рынка уже было введено.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?