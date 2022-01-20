Самарские летние кафе начнут сезон на законной основе

В Самарской области "узаконили" летние кафе — теперь они начнут работать на легальных основаниях, а платежи за аренду площадок полностью поступят в местные бюджеты. Об этом заявил представитель министерства промышленности и торговли Самарской области на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Губернской думы в четверг, 20 января.

Отчитываясь о результатах законотворческой работы, представитель ведомства сказал, что предметом особой гордости министерства является легализация работы летних кафе-веранд. "Когда прошел чемпионат мира, мы поняли, что летние веранды позволяют нам преобразить облик города", — заявил чиновник.

Поэтому в прошлом году были внесены изменения в закон Самарской области, благодаря которым была дана возможность безаукционного заключения договоров на летние веранды при стационарных кафе. Сами решения теперь принимаются более оперативно, чтобы "не упустить сезон".

По словам чиновника, раньше летние веранды заключали договоры с муниципальными предприятиями, которые тратили эти поступления по собственному усмотрению

— теперь же платежи за аренду поступают непосредственно в местные бюджеты.

Напомним, что до принятия поправок открытые террасы, веранды при ресторанах кафе и барах работали стихийно, так как их размещение не урегулировано законодательно на федеральном уровне. Тем не менее, парламентарии учли, что в ряде регионов РФ соответствующее регулирование данной сферы деятельности потребительского рынка уже было введено.