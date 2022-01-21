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Общество

Лауреатов премии "Серебряный Лучник" помогут наградить известные самарские ученые

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 января в студии ГТРК "Самара" будут награждены лауреаты регионального этапа премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Награды по итогам 2021 г. помогут вручить известные самарские ученые.

"В ходе голосования я постоянно думала о тех людях, в интересах которых реализованы проекты "Серебряного Лучника". В центре таких проектов находятся жители Самарской области, практически каждый проект имеет сильную социальную составляющую. Прекрасно, что трансляцию церемонии смогут увидеть все желающие — важно сделать доступной информацию о добрых делах, заряжаться энергией их инициаторов, видеть, многообразие активностей, которые ответственные компании реализуют в интересах общества", — делится член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.

Торжественная церемония по традиции состоит из презентации проектов-победителей и награждения их авторов. Из-за непростой эпидемиологической обстановки второй год подряд "Лучник" подводит итоги в гибридном формате: только победители, члены жюри и партнеры премии находится в телестудии, остальные подключаются к мероприятию онлайн.

"Конечно, мы с волнением ждем 26 января. Для Куйбышевской железной дороги участие в "Лучнике" — первый опыт. Наша команда вложила много сил и ресурсов в проект #поехалиласточкой. Очень надеемся, что эксперты это оценят. Ведь результат, которого мы достигли, напрямую повлиял на повышение мобильности людей в регионе и выход на абсолютно новый уровень комфорта", — делится эмоциями Михаил Бацаев, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".

Почетным гостем самарской церемонии станет исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк. Также в студию будут приглашены награждающие — представители вузов и научно-исследовательских организаций региона.

"2021-й был объявлен в России годом науки и технологий. Поэтому вручать призы победителям помогут ученые", — выдала секреты церемонии Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Мероприятие будет проходить 26 января с 14:00 до 17:00. Ссылка для просмотра мероприятия на YouTube — https://youtu.be/QJPFKgWyzh0.

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