Лауреатов премии "Серебряный Лучник" помогут наградить известные самарские ученые

26 января в студии ГТРК "Самара" будут награждены лауреаты регионального этапа премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Награды по итогам 2021 г. помогут вручить известные самарские ученые.
"В ходе голосования я постоянно думала о тех людях, в интересах которых реализованы проекты "Серебряного Лучника". В центре таких проектов находятся жители Самарской области, практически каждый проект имеет сильную социальную составляющую. Прекрасно, что трансляцию церемонии смогут увидеть все желающие — важно сделать доступной информацию о добрых делах, заряжаться энергией их инициаторов, видеть, многообразие активностей, которые ответственные компании реализуют в интересах общества", — делится член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.
Торжественная церемония по традиции состоит из презентации проектов-победителей и награждения их авторов. Из-за непростой эпидемиологической обстановки второй год подряд "Лучник" подводит итоги в гибридном формате: только победители, члены жюри и партнеры премии находится в телестудии, остальные подключаются к мероприятию онлайн.
"Конечно, мы с волнением ждем 26 января. Для Куйбышевской железной дороги участие в "Лучнике" — первый опыт. Наша команда вложила много сил и ресурсов в проект #поехалиласточкой. Очень надеемся, что эксперты это оценят. Ведь результат, которого мы достигли, напрямую повлиял на повышение мобильности людей в регионе и выход на абсолютно новый уровень комфорта", — делится эмоциями Михаил Бацаев, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".
Почетным гостем самарской церемонии станет исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк. Также в студию будут приглашены награждающие — представители вузов и научно-исследовательских организаций региона.
"2021-й был объявлен в России годом науки и технологий. Поэтому вручать призы победителям помогут ученые", — выдала секреты церемонии Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
Мероприятие будет проходить 26 января с 14:00 до 17:00. Ссылка для просмотра мероприятия на YouTube — https://youtu.be/QJPFKgWyzh0.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.