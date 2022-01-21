"Крылья Советов" подтвердили переход Пруцева в "Спартак"

Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев переходит в "Спартак", сообщает официальный сайт самарского клуба.

"Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде за то, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса. Я был рад вернуться сюда минувшим летом, в клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого "Крыльям", - приводится комментарий футболиста.

Напомним, информация о готовом трансфере появлялась ранее. По данным СМИ, стоимость сделки оценивается в 120 млн руб., еще 170 млн якобы составят сопутствующие расходы.