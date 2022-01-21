Совет директоров "Крыльев Советов" возглавил Габибулла Хасаев

Председателем совета директоров "Крыльев Советов" избран научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев, сообщает клубный сайт.
Напомним, его предшественником на этом посту был министр финансов Самарской области Андрей Прямилов.
Днем ранее изменения произошли и в составе совета директоров, который пополнили министр спорта региона Сергей Кобылянский и председатель федерации футбола Самарской области Максим Симонов. Покинул совет депутат губернской думы Александр Милеев.
Габибулла Хасаев с 1991 г. по 2011 г. работал в администрации и правительстве области. В разные периоды он занимал должности вице-губернатора, заместителя председателя правительства - министра экономического развития, инвестиций и торговли. С 2011 по 2019 гг. был ректором Самарского государственного экономического университета.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?