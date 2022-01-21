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Футбол Спорт

Совет директоров "Крыльев Советов" возглавил Габибулла Хасаев

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем совета директоров "Крыльев Советов" избран научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев, сообщает клубный сайт.

Фото: www.kc-camapa.ru

Напомним, его предшественником на этом посту был министр финансов Самарской области Андрей Прямилов.

Днем ранее изменения произошли и в составе совета директоров, который пополнили министр спорта региона Сергей Кобылянский и председатель федерации футбола Самарской области Максим Симонов. Покинул совет депутат губернской думы Александр Милеев.

Габибулла Хасаев с 1991 г. по 2011 г. работал в администрации и правительстве области. В разные периоды он занимал должности вице-губернатора, заместителя председателя правительства - министра экономического развития, инвестиций и торговли. С 2011 по 2019 гг. был ректором Самарского государственного экономического университета.

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