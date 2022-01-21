"Крылья Советов" обновили состав совета директоров

В четверг, 20 января, на общем собрании акционеров ЗАО "ПФК "Крылья Советов" был избран новый совет директоров общества.

Поскольку места в совете директоров распределяются соответственно долям пакета акций клуба, то от правительства Самарской области вошло семь представителей и двое от миноритарного акционера адвоката региональной Палаты адвокатов Андрея Пашкова.

На голосование было выдвинуто 11 кандидатов, в результате двое из них в совет не попали — это первый заместитель министра имущественных отношений Татьяна Офицерова и вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев.

Теперь контролировать менеджмент и ситуацию в футбольном клубе от областного правительства станут: министр управления финансами Андрей Прямилов, министр спорта Сергей Кобылянский, руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Иван Ефанов, первый вице-президент АО "КБ "Солидарность" Максим Сойфер, научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета им. Королева Габибулла Хасаев, заместитель руководителя департамента внутренней политики Александр Черненко и заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов.

Дополнили состав выдвиженцы от второго акционера клуба Андрея Пашкова — председатель правления областной федерации футбола и основатель футбольного клуба "Сызрань-2003" Максим Симонов и сам Андрей Пашков.

В пятницу, 21 января, на первом заседании новый состав совета директоров клуба "Крылья Советов" изберет своего председателя, сообщает "Самарское обозрение".