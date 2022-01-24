В Самарской области ожидается похолодание

Во вторник, 25 января, в Самарской области прогнозируют похолодание, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС. По данным синоптиков, в начале новой недели регион окажется во власти усиливающегося отрога Сибирского антициклона. Погода успокоится, снег прекратится, ветер стихнет, температура воздуха понизится.
Температура начнет понижаться уже в понедельник, 24 января. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -7...-12 градусов Цельсия. Ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбик термометра опустится до -17...-22 °C.
Во вторник, 25 января, Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Ночью будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.
В среду, 26 января, днем будет облачно, выпадет снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.