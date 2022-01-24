В Самарской области ожидается похолодание

Во вторник, 25 января, в Самарской области прогнозируют похолодание, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС. По данным синоптиков, в начале новой недели регион окажется во власти усиливающегося отрога Сибирского антициклона. Погода успокоится, снег прекратится, ветер стихнет, температура воздуха понизится.

Температура начнет понижаться уже в понедельник, 24 января. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -7...-12 градусов Цельсия. Ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбик термометра опустится до -17...-22 °C.

Во вторник, 25 января, Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Ночью будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.

В среду, 26 января, днем будет облачно, выпадет снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.

