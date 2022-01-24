Сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в межведомственном семинаре-совещании с органами образования Самарской области

Накануне на площадке министерства образования и науки Самарской области состоялся межведомственный семинар — совещание между сотрудниками региональной Госавтоинспекции и представителями окружных Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Главной темой встречи стало планирование деятельности образовательных организаций на 2022 год по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также совершенствование работы по пропаганде безопасного поведения на дорогах и популяризации Всероссийского движения ЮИД.
В своем выступлении заместитель начальника отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина довела информацию о состоянии аварийности с детьми на территории области и проводимых Госавтоинспекцией профилактических мероприятиях. Также, были рассмотрены варианты взаимодействия ГИБДД и органов образования по вопросам профилактики ДДТТ на территории области.
Руководитель областного Центра Александра Дрига проинформировала собравшихся о региональных конкурсах и всероссийских мероприятиях по безопасности дорожного движения запланированных на текущий год, среди которых: "Зеленый огонек", "Безопасное колесо", "В добрый путь!" и другие. Также, на совещании были озвучены итоги мониторинга образовательных организаций — по состоянию на начало нового учебного года в Самарской области насчитывается 786 отрядов ЮИД, в которых состоят 10567 школьников.
В ходе межведомственного семинар-совещания были обсуждены иные вопросы взаимодействия органов ГИБДД и образования, а в конце встречи организаторы мероприятия провели награждение победителей областных конкурсных мероприятий.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.