Сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в межведомственном семинаре-совещании с органами образования Самарской области

Накануне на площадке министерства образования и науки Самарской области состоялся межведомственный семинар — совещание между сотрудниками региональной Госавтоинспекции и представителями окружных Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Главной темой встречи стало планирование деятельности образовательных организаций на 2022 год по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также совершенствование работы по пропаганде безопасного поведения на дорогах и популяризации Всероссийского движения ЮИД.

В своем выступлении заместитель начальника отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина довела информацию о состоянии аварийности с детьми на территории области и проводимых Госавтоинспекцией профилактических мероприятиях. Также, были рассмотрены варианты взаимодействия ГИБДД и органов образования по вопросам профилактики ДДТТ на территории области.

Руководитель областного Центра Александра Дрига проинформировала собравшихся о региональных конкурсах и всероссийских мероприятиях по безопасности дорожного движения запланированных на текущий год, среди которых: "Зеленый огонек", "Безопасное колесо", "В добрый путь!" и другие. Также, на совещании были озвучены итоги мониторинга образовательных организаций — по состоянию на начало нового учебного года в Самарской области насчитывается 786 отрядов ЮИД, в которых состоят 10567 школьников.

В ходе межведомственного семинар-совещания были обсуждены иные вопросы взаимодействия органов ГИБДД и образования, а в конце встречи организаторы мероприятия провели награждение победителей областных конкурсных мероприятий.