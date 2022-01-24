16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

На умные расходы: РСХБ подарит новым владельцам "детских" карт по 500 рублей

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк запустил акцию для владельцев "детских" дебетовых карт Visa: они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении покупок по ней с использованием смартфона или иного устройства с функцией бесконтактной оплаты.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Участниками акции могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оформившие в банке карту Visa. Чтобы получить "бонусные" 500 рублей, им необходимо совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022 года.

Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты.

"В современном мире финансовая грамотность — это необходимый навык, особенно для подрастающего поколения. Дебетовые карты для подростков позволяют им научиться разумно распоряжаться своими финансами, а родителям упрощают процесс выделения карманных денег и контроля за тратами детей. При этом СВОЯ карта — это полноценный продукт, здесь все по-взрослому. Ее юные владельцы могут рассчитываться в безналичном формате в магазинах, кафе, общественном транспорте, пользоваться преимуществами программы лояльности "Урожай" с кешбэком до 15%, отслеживать свои операции в мобильном банке. Карта будет всегда под рукой в смартфоне, брелоке или другом устройстве, поддерживающем функцию бесконтактной оплаты, а значит, этими сервисами тоже нужно уметь пользоваться. Именно на развитие этого умения и направлена наша акция", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6