На умные расходы: РСХБ подарит новым владельцам "детских" карт по 500 рублей

Россельхозбанк запустил акцию для владельцев "детских" дебетовых карт Visa: они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении покупок по ней с использованием смартфона или иного устройства с функцией бесконтактной оплаты.

Участниками акции могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оформившие в банке карту Visa. Чтобы получить "бонусные" 500 рублей, им необходимо совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022 года.

Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты.

"В современном мире финансовая грамотность — это необходимый навык, особенно для подрастающего поколения. Дебетовые карты для подростков позволяют им научиться разумно распоряжаться своими финансами, а родителям упрощают процесс выделения карманных денег и контроля за тратами детей. При этом СВОЯ карта — это полноценный продукт, здесь все по-взрослому. Ее юные владельцы могут рассчитываться в безналичном формате в магазинах, кафе, общественном транспорте, пользоваться преимуществами программы лояльности "Урожай" с кешбэком до 15%, отслеживать свои операции в мобильном банке. Карта будет всегда под рукой в смартфоне, брелоке или другом устройстве, поддерживающем функцию бесконтактной оплаты, а значит, этими сервисами тоже нужно уметь пользоваться. Именно на развитие этого умения и направлена наша акция", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.