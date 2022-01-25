Синоптики прогнозируют в Самарской области небольшой снег

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На этой неделе в Самарской области ожидается ровный характер погоды: без резкого роста и падения давления, без сильного порывистого ветра, лишь в середине срока, на фоне повышенного атмосферного давления, пройдет фронт с небольшим снегом. В ночные часы при прояснении температура воздуха местами будет преодолевать отметку в -20º, днем в пределах -8-10º, сообщает Приволжское УГМС.