Синоптики прогнозируют в Самарской области небольшой снег

На этой неделе в Самарской области ожидается ровный характер погоды: без резкого роста и падения давления, без сильного порывистого ветра, лишь в середине срока, на фоне повышенного атмосферного давления, пройдет фронт с небольшим снегом. В ночные часы при прояснении температура воздуха местами будет преодолевать отметку в -20º, днем в пределах -8-10º, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 25 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.
В среду, 26 января, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами до -21°C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
В четверг, 27 января, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -11... -16 °C. Местами до -21°C. Днем облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -7... -12 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.