Банк "Открытие": 64% жителей ПФО хотят отменить ЕГЭ

16% жителей Приволжья брали кредит на высшее образование для себя или детей. 90% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. 81% за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" накануне Дня российского студенчества 25 января.

43% жителей Приволжского федерального округа не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное. 41% тратят на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 16% — 100-500 тысяч рублей.

49% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. При этом 35% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Опыт образовательных кредитов имеют 16% респондентов.

Только 9% опрошенных считают, что студенты не должны подрабатывать, потому что это отвлекает их от учебы. По мнению 35%, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. Еще 35% полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги. 20% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.

Более половины респондентов (56%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц. По мнению 20%, он может составлять до 15 тысяч. При этом 18% назвали достаточным доход от 30 до 45 тысяч рублей, 5% — от 45 до 70 тысяч, и еще 1% — свыше 70 тысяч рублей.

81% высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 7% полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование добровольное дело каждого. 13% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 6% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. 7% заявили о безразличном отношении. 23% относятся к ЕГЭ нормально, потому что "к нему уже все привыкли". Однако, по мнению 64% респондентов, ЕГЭ надо отменять.

*Опрос проведен банком "Открытие" 13–19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.