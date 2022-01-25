16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

Банк "Открытие": 64% жителей ПФО хотят отменить ЕГЭ

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16% жителей Приволжья брали кредит на высшее образование для себя или детей. 90% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. 81% за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" накануне Дня российского студенчества 25 января.

43% жителей Приволжского федерального округа не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное. 41% тратят на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 16% — 100-500 тысяч рублей.

49% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. При этом 35% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Опыт образовательных кредитов имеют 16% респондентов.

Только 9% опрошенных считают, что студенты не должны подрабатывать, потому что это отвлекает их от учебы. По мнению 35%, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. Еще 35% полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги. 20% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.

Более половины респондентов (56%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц. По мнению 20%, он может составлять до 15 тысяч. При этом 18% назвали достаточным доход от 30 до 45 тысяч рублей, 5% — от 45 до 70 тысяч, и еще 1% — свыше 70 тысяч рублей.

81% высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 7% полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование добровольное дело каждого. 13% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 6% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. 7% заявили о безразличном отношении. 23% относятся к ЕГЭ нормально, потому что "к нему уже все привыкли". Однако, по мнению 64% респондентов, ЕГЭ надо отменять.

*Опрос проведен банком "Открытие" 13–19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6