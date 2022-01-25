На развязке пересечения ул. Ново-Садовой и Советской Армии приступят к устройству новых пролетов

В Самаре, на строительстве новой развязки по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", специалисты сокращают сроки возведения путепровода с помощью оптимизации рабочих процессов. На этой неделе монтажники приступят к устройству пролетного строения со стороны въезда в город, в районе бывшей автозаправки.

Напомним, к масштабному строительству важного городского инфраструктурного объекта приступили в феврале 2021 года. Стоимость работ по госконтракту оценивается в 3,58 млрд рублей. Справиться с этой сложной задачей строители должны в течение 3-х лет, до конца 2023 года.

В общей сложности, на объекте задействовано около трехсот человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме.

Первую балку первого пролета будущего путепровода специалисты установили в декабре прошлого года, в районе ДК "Современник", где, на сегодняшний день, смонтировано два пролетных строения, установлено 16 балок. Теперь, монтаж балок начнется с другой стороны путепровода, работы будут организованы параллельно с обоих сторон.

"Такое техническое решение было принято в целях оптимизации строительных работ и сокращения сроков. Здесь хорошая площадка для подвоза и разгрузки балок", — пояснил заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

Для того чтобы начать основные работы по возведению путепровода, строители подготовили объездной дублер улицы Ново-Садовой, на который поэтапно переключили транспортное движение с основного створа дороги. Выполнили переустройство сетей водоснабжения, водоотведения, проложили новую теплотрассу с применением современных материалов. Завершается бетонирование опор стоек, из 68 стоек запланированных, осталось обустроить — 9.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Всего будет 19 опор, 18 пролетных строений. Количество полос движения — шесть, по три полосы в каждом направлении.

Масштабный проект строительства двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой реализуется благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Вести строительство капиталоемких объектов с опережением сроков стало возможным в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое обеспечивается системной работой главы региона Дмитрия Азарова и правительства Самарской области. В прошлом году, самарскому региону выделили 4,7 млрд руб. в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры.