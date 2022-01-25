На развязке пересечения ул. Ново-Садовой и Советской Армии приступят к устройству новых пролетов

В Самаре, на строительстве новой развязки по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", специалисты сокращают сроки возведения путепровода с помощью оптимизации рабочих процессов. На этой неделе монтажники приступят к устройству пролетного строения со стороны въезда в город, в районе бывшей автозаправки.
Напомним, к масштабному строительству важного городского инфраструктурного объекта приступили в феврале 2021 года. Стоимость работ по госконтракту оценивается в 3,58 млрд рублей. Справиться с этой сложной задачей строители должны в течение 3-х лет, до конца 2023 года.
В общей сложности, на объекте задействовано около трехсот человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме.
Первую балку первого пролета будущего путепровода специалисты установили в декабре прошлого года, в районе ДК "Современник", где, на сегодняшний день, смонтировано два пролетных строения, установлено 16 балок. Теперь, монтаж балок начнется с другой стороны путепровода, работы будут организованы параллельно с обоих сторон.
"Такое техническое решение было принято в целях оптимизации строительных работ и сокращения сроков. Здесь хорошая площадка для подвоза и разгрузки балок", — пояснил заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.
Для того чтобы начать основные работы по возведению путепровода, строители подготовили объездной дублер улицы Ново-Садовой, на который поэтапно переключили транспортное движение с основного створа дороги. Выполнили переустройство сетей водоснабжения, водоотведения, проложили новую теплотрассу с применением современных материалов. Завершается бетонирование опор стоек, из 68 стоек запланированных, осталось обустроить — 9.
Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Всего будет 19 опор, 18 пролетных строений. Количество полос движения — шесть, по три полосы в каждом направлении.
Масштабный проект строительства двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой реализуется благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.
Вести строительство капиталоемких объектов с опережением сроков стало возможным в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое обеспечивается системной работой главы региона Дмитрия Азарова и правительства Самарской области. В прошлом году, самарскому региону выделили 4,7 млрд руб. в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.