16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 г. по губернаторскому проекту "СОдействие" В МЧС опровергли информацию об учебной эвакуации населения на самосвалах Очередное распределение мест в детсадах Самары пройдет 28 января ДОСААФ России: 95 лет на службе Отечеству В центре Самары запретят останавливаться на некоторых улицах

Общество

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 286
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская студентка Яна Богатова победила на престижном мировом конкурсе красоты Wоrld beauty 2022. Теперь она может претендовать на титул "Мисс вселенная 2022", представляя не только родной город, но и всю Россию.

Фото: предоставлено автором

Фестиваль красоты, моды и таланта Wоrld beauty 2022 проходил с 7 по 11 января в столице Северной Македонии городе Скопье. Несмотря на высокий уровень конкуренции — в конкурсе приняли участие красавицы из разных стран — Яна Богатова сумела обойти соперниц и увезла главную награду Grand-Prix Miss World Beauty 2021 в Самару.

Wоrld beauty ежегодно проходит под эгидой Всемирной ассоциации фестивалей (WAF), в этом году конкурсанток впервые принимали на сцене Народного театра Македонии.

Участницы проживали в отеле DoubleTree by Hilton SKOPJE, для них проводили экскурсии по городу, теплый прием девушкам оказал лично президент WAF Марьян Катароски. Девушкам пришлось пройти несколько испытаний: дефиле в национальном костюме и вечернем платье, спортивный выход и представление коллекций одежды знаменитых российских модельеров. Участницы блеснули и своими талантами, исполнив вокальные и танцевальные номера.

В жюри конкурса вошли представители семи государств во главе с чрезвычайным и полномочным послом России в Македонии Сергеем Баздникиным. Новость о победе россиянки сообщили не только международные СМИ, но и официальные аккаунты Министерства иностранных дел России в социальных сетях.

Свой путь к победе студентка первого курса Поволжского университета связи Яна Богатова начала с 14 лет, когда пришла на занятие в модельном агентстве "Ra-Fashion". В качестве модели самарская красавица участвовала на Международной Неделе Моды Volga Fashion Week — в показах известного дизайнера Маши Горячевой, а также в ежегодном Фестивале моды "Поволжские сезоны Александра Васильева" и других многочисленных показах модных дизайнеров.

 

В августе 2021 года Яна Богатова одержала победу в конкурсе Красоты, моды и таланта WRB Samara, завоевав главный титул Grand-Prix Miss World Russian Beauty 2021. В октябре она удостоилась титула Miss International 2021 в Турции.

Как рассказала девушка, на фестивале ей посчастливилось познакомиться со множеством звезд эстрады и кино: голливудской актрисой Бай Лин, Ольгой Бузовой, президентом кинокомпании "Castel Film" Эркеном Ялгашевым, актерами Санжаром Мади и Бериком Айтжановым, президентом Всемирного союза художников Игорем Томайлы.

Во время фестиваля в городе проходила съёмка голливудского фильма под рабочим названием "Схватка", в котором наряду с известными актерами приняли участие и участницы конкурса.

Заметили самарскую красавицу и известные люди в мире моды: генеральный директор компании "Fashion House International" Инна Ершова, известный дизайнер и обладатель премии Славы Зайцева — Светлана Топалова, обладатель премии Пьера Кардена Вера Черепова и другие молодые дизайнеры.

Головокружительное восхождение Яны Богатовой на fashion-olimp продолжилось в Москве — на Народной Неделе Моды "Slava Zaitsev Fashion Week 2021" она победила в конкурсе моделей, получила титул Grand-Prix Best Model Slava Zaitsev 2021 и стала лучшей моделью Вячеслава Зайцева.

Девушке доверили выступить с дефиле на подиуме в отеле "Советский", где она демонстрировала коллекцию одежды легендарного кутюрье. Успеху Яны Богатовой аплодировал весь бомонд мира моды и красоты — в Москву съехались дизайнеры со всех уголков России, ближнего зарубежья и других стран со своими коллекциями.

Отцу Яны Богатовой теперь приходится носить на руках сразу двух королев. Путь к вершинам славы вместе с дочерью прошла и её мама Гульнара Богатова, которая во всех этих конкурсах также завоевывала высшие награды и титулы — Grand-Prix Miss World в номинации Missis, начиная с Самары и заканчивая Македонией.

Гид потребителя

Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Фото на сайте

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6