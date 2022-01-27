Энергетики "Т Плюс" отметили День студента в интеллектуальном баттле с учащимися Самарского политеха

Сотрудники филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" и Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в энергетическом квизе со студентами опорного вуза. Интеллектуальный баттл, приуроченный к Татьяниному дню, стал одним из многих мероприятий, которые совместно организуют региональные энергетики и студенты Самарского государственного технического университета. Причем значительная их часть по причине санитарно-эпидемиологической ситуации проводится в онлайн-формате.
Квиз состоял из семи туров, в которых участникам задавали вопросы не только об энергетике, но и на общую эрудицию. Все команды продемонстрировали свои знания, быстроту реакции и, конечно же, боевой настрой.
"Наша компания давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Энергетический квиз стал еще одним событием, позволившим ребятам больше узнать об отрасли в целом и о крупнейшей частной энергокомпании страны в частности", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
По итогам противостояния победителями интеллектуального баттла стала команда "ЭнергосбыТ Плюс" — "Теплые люди". Второе и третье место заняли команды молодых специалистов филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.