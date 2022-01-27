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Общество

Синоптики вновь прогнозируют снег в Самарской области

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг днем, 27 января, облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -6... -11 °C.

В пятницу, 28 января, облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами до -21°. Днем облачно. Местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.

В субботу, 29 января, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C, сообщает Приволжское УГМС. 

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Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

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