Синоптики вновь прогнозируют снег в Самарской области

В четверг днем, 27 января, облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -6... -11 °C.
В пятницу, 28 января, облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами до -21°. Днем облачно. Местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
В субботу, 29 января, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C, сообщает Приволжское УГМС.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.