Производство Lada Niva Legend приостановлено на неопределенный срок

АвтоВАЗ из-за нехватки электронных компонентов приостановил выпуск автомобилей Lada Niva Legend на неопределенный срок, сообщает Автостат.

Причем речь идет как о пятидверной, так и трехверной версии этой модели. Таким образом, с данной сборочной линии пока сходят только внедорожники Niva Travel.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 г. затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей Lada в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 г., однако дефицит сохранится, по оценкам АвтоВАЗа, минимум до середины 2022 года.