Самарскую фирму уличили в сокрытии более чем 46,9 млн руб. от налоговой

В Самаре возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов ООО. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с июля 2018 г. по декабрь 2019 г. руководство фирмы занизило сумму налогооблагаемой базы НДС. Для этого в налоговые декларации включили ложные сведения о сделках, которых фактически не было. Таким образом в бюджет РФ не попало более 46,9 млн рублей.

Следователи изъяли документацию, расследование продолжается.