Из-за бешенства введен карантин в трех районах Самарской области

В четверг, 27 января, установлен карантин по бешенству в Красноярском, Сызранском, Кинель-Черкасском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Так, в Красноярском районе очагом признана территория, прилегающая к кафе "Сосновый Бор". Неблагополучной признана вся территория, в радиусе 2 км, включая пос. Кириллинский, пос. Жареный Бугор.

В Сызранском районе очаг бешенства определен в личном подсобном хозяйстве в пос. Новогубинск. Неблагополучной признана территория в радиусе 2 км.

В Кинель-Черкасском районе бешенство обнаружено в с. Александровка. Неблагополучной признана территория в радиусе 3 км.

В очагах запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним (кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага), проведение ярмарок. Также запрещается ввозить и вывозить животных (кроме привитых от бешенства), снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них, отлавливать восприимчивых животных для зоопарков и т.д.