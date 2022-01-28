В Самарской области началось строительство двух межпоселковых газопроводов

"Газпром газораспределение Самара" приступил к строительству двух межпоселковых газопроводов к с. Смолькино и п. Дружба Сызранского района Самарской области. Протяженность каждого объекта превышает 11 км. Также для газификации Смолькино и Дружбы запланировано строительство 12 газораспределительных пунктов.
Реализация проекта предусмотрена Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021–2025 годы.
"Газопроводы обеспечат возможность подключения к газу более 170 домовладений. Запуск объектов в эксплуатацию запланирован на середину текущего года", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.
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Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")