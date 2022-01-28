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Газовая отрасль ТЭК

В Самарской области началось строительство двух межпоселковых газопроводов

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром газораспределение Самара" приступил к строительству двух межпоселковых газопроводов к с. Смолькино и п. Дружба Сызранского района Самарской области. Протяженность каждого объекта превышает 11 км. Также для газификации Смолькино и Дружбы запланировано строительство 12 газораспределительных пунктов.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Реализация проекта предусмотрена Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021–2025 годы.

"Газопроводы обеспечат возможность подключения к газу более 170 домовладений. Запуск объектов в эксплуатацию запланирован на середину текущего года", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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