В Самарской области началось строительство двух межпоселковых газопроводов

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"Газпром газораспределение Самара" приступил к строительству двух межпоселковых газопроводов к с. Смолькино и п. Дружба Сызранского района Самарской области. Протяженность каждого объекта превышает 11 км. Также для газификации Смолькино и Дружбы запланировано строительство 12 газораспределительных пунктов.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"