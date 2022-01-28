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Общество

Самарские таможенники обнаружили партию яблок без документов

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни обнаружили в Орске Оренбургской области яблоки без документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Более 15 тонн фруктов без маркировки и фитосанитарного сертификата нашли на одном из рынков.

На товар наложили арест. Возбужденного административное дело по ст. 15.12 КоАП РФ.

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