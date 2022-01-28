СУ СК начало проверку из-за протекающих крыш в детсадах в Самарской области

В Октябрьске следователи начали проверку из-за протечек в детсадах. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в СМИ и интернете появились сообщения о плохом состоянии детсадов № 2 "Золотая рыбка" и № 4 "Дюймовочка" в Октябрьска.

При проверке обнаружились многочисленные протечки крыши. При этом ранее подрядчик должен был отремонтировать кровлю.

Проверку ведут по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").