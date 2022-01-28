Команда ГТРК "Самара" вновь подтверждает свое безоговорочное лидерство

Традиция отмечать лучших представителей журналистского сообщества призами губернатора появилась на самарской земле ровно 10 лет назад. И с тех пор ни одна церемония не обходилась без представителей крупнейшего регионального вещателя — ГТРК "Самара". Не стал исключением и этот год — в копилке телерадиокомпании целая россыпь наград.

Это не просто премия, а своеобразный итог работы самарских журналистов за прошедший год. 2021-й выдался непростым, но перед натиском пандемии профессионалы своего дела не дрогнули. Самарские труженики пера и микрофона всегда оставались на передовой, сделав все от себя зависящее, чтобы и этот сложный период губерния могла считать успешным.

Авторитетное жюри высоко оценило вклад в общее дело журналистов ГТРК "Самара". В свой актив телекомпания занесла еще 8 побед престижного профессионального конкурса, в очередной раз став лидером по их числу.

2021-й был объявлен президентом России "Годом науки и технологий" — ровно такое же название получило и одно из двух направлений конкурса на призы губернатора. Весь прошлый год ресурсы ГТРК "Самара" были наполнены уникальными и зачастую новаторскими программами и передачами соответствующей тематики, которые нашли отклик в сердцах телезрителей и получили высокую оценку в профессиональном сообществе.

Представители ГТРК стали лучшими сразу в двух номинациях направления "Год науки и технологий". В разделе "Интернет издания" победила творческая группа телекомпании, отвечавшая за проект "Космическая азбука", буквально за несколько недель открывшую аудитории всю историю освоения околоземного пространства от А до Я.

Руководитель команды Дмитрий Пархоменко, отмеченный и персональной наградой Союза журналистов "И мастерство, и откровение" имени Геннадия Шабанова, поблагодарил жюри и коллег оригинальной импровизацией на произведение Александра Сергеевича Пушкина.

Еще одним победителем в том же направлении, но уже в номинации "Кадры" стал Виктор Шепелев, ярко и подробно рассказавший о буднях, разработках и достижениях молодых самарских ученых.

Второе направление конкурса было посвящено юбилею, который 63-й регион отметил в минувшем году. Название соответствующее — "170 лет Самарской губернии". В номинации "История в лицах" лучшей признана серия репортажей о борьбе с коронавирусом, в том числе из "красных зон" ковидных отделений, Ольги Федоровой. А в разделе "История начинается сегодня" пальма первенства — у корреспондента ГТРК "Самара" Вероники Тивиковой.

Совместный конкурс ГТРК "Самара" и областного театра оперы и балета "Я рисую театр" принес победу творческой группе нашей телекомпании во главе со Светланой Васильевой.

"Сила в единстве" — так называется номинация, принесшая ГТРК "Самара" еще одну награду. Увлекательное интервью самарских смотрителей "Маяка" Татьяны Борисовой и Антона Самохвалова с главным библиографом областной библиотеки Александром Завальным открыли слушателям и зрителям многие неведомые страницы истории Самарской области, особенности жизни различных этносов и поселений нашего края, перипетии возвращения городу его исторического имени.

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова, представляя большой коллектив телерадиокомпании, удостоена специального приза за первый всероссийский марафон "Мой космос". 12-часовой онлайн-эфир на платформе "Смотрим" объединил 83 города, более 60 регионов и сотни тысяч зрителей.

В очередной раз пополнился и список сотрудников телекомпании, ставших обладателями, пожалуй, самой престижной в журналистском сообществе региональной премии "Золотое перо губернии". Высокой наградой отмечена заместитель начальника службы радиовещания ГТРК "Самара" Анфиса Нагуманова. В год 95-летия самарского радио — вдвойне приятная награда.

Журналистский конкурс на призы губернатора и премия "Золотое перо" 2021 позади. Но, как и прежде, это лишь промежуточный этап, позволяющий оценить пройденный путь и определить планы на дальнейший. Каждый день приносит новые события, о которых обязательно расскажет телевидение, радио и интернет. Это значит, что через год у большого журналистского сообщества будет новый повод собраться вместе, подвести итоги, и, конечно, наградить достойнейших.