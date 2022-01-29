Мужчина предстанет перед судом за поджог дома бывшей тещи

В суд направлены материалы дела в отношении 27-летнего жителя Волжского района, который поджог дом матери бывшей жены, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2021 г. у экс-супругов произошел конфликт. Мужчина, желая смерти бывшей тещи, решил поджечь ее дом в поселке Черновский. Ночью он облил горючей жидкостью стену веранды и поджег. Убедившись, что веранда охвачена огнем, мужчина скрылся.

Женщина, проснувшись и увидев возгорание, покинула дом. Материальный ущерб потерпевшей был оценен на сумму более 300 тыс. рублей.