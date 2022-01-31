АвтоВАЗ вновь приостановил выпуск Granta

АвтоВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии Lada Granta, которая будет бездействовать 31 января в обе смены, пишет Автостат.

Производство автомобилей на платформе В0 (Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и внедорожников Niva пока работает.

Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 г., однако дефицит их сохранится, по оценкам АвтоВАЗа, минимум до середины 2022 года.