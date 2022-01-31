16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

Держатели карт JCB от Россельхозбанка могут летать "Победой" на 20% дешевле

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 152
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 15 января 2022 года при оплате билетов на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании "Победа" с помощью карт платежной системы JCB от Россельхозбанка клиенты получают скидку 20% от тарифа. Скидка действует на все внутрироссийские направления, а также на перелеты в/из ОАЭ (Дубай). Перед оплатой клиент вводит промокод JCB2022 в специальную строку, сразу получает скидку в 20%. При этом билеты можно выбрать на любую доступную дату.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Скидка может быть применена на 3 покупки билетов (максимальное количество билетов в одном заказе 9) авиакомпании "Победа" по одной карте JCB. Скидка не распространяется на дополнительные услуги авиакомпании, которые приобретаются отдельно или дополнительно к тарифу. В акции не участвуют кобейджинговые карты "Мир"-JCB.

Акция продлится до 28 февраля 2022 года. В период акции можно купить билеты на любые доступные даты. Подробнее ознакомиться с правилами участия в акции можно на официальном сайте авиакомпания "Победа": pobeda.aero/jcb2022, а также в официальном аккаунте платежной системы JCB в ВКонтакте: vk.com/rujcb.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6