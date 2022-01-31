Держатели карт JCB от Россельхозбанка могут летать "Победой" на 20% дешевле

С 15 января 2022 года при оплате билетов на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании "Победа" с помощью карт платежной системы JCB от Россельхозбанка клиенты получают скидку 20% от тарифа. Скидка действует на все внутрироссийские направления, а также на перелеты в/из ОАЭ (Дубай). Перед оплатой клиент вводит промокод JCB2022 в специальную строку, сразу получает скидку в 20%. При этом билеты можно выбрать на любую доступную дату.
Скидка может быть применена на 3 покупки билетов (максимальное количество билетов в одном заказе 9) авиакомпании "Победа" по одной карте JCB. Скидка не распространяется на дополнительные услуги авиакомпании, которые приобретаются отдельно или дополнительно к тарифу. В акции не участвуют кобейджинговые карты "Мир"-JCB.
Акция продлится до 28 февраля 2022 года. В период акции можно купить билеты на любые доступные даты. Подробнее ознакомиться с правилами участия в акции можно на официальном сайте авиакомпания "Победа": pobeda.aero/jcb2022, а также в официальном аккаунте платежной системы JCB в ВКонтакте: vk.com/rujcb.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.