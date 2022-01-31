В Самаре стартует прием заявок на конкурс Маслен

Самарцы и гости нашего города приглашаются к участию в третьем творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол "Маслена" - главного символа Широкой Масленицы. Прием заявок стартует уже 1 февраля.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра. Кукла может быть выполнена в разных техниках и из любых материалов, но должна соответствовать номинациям конкурса.
Также важно, чтобы у конструкции была устойчивая подставка. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева.
Номинации конкурса: "Оригинальное и современное авторское решение", "Соблюдение народных традиций обрядовой куклы", "Эко-кукла из экологичных и природных материалов".
Заявки с заполненной анкетой и фотографиями работ принимаются с 1 февраля по 1 марта на электронный адрес: samara.maslena@gmail.com.
Отметим, что в прошлом году горожане изготовили порядка 450 ростовых кукол. Более 350 маслен выставили на площади имени Куйбышева.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.