Экс-сотруднице МЧС из Тольятти дали четыре года колонии за взятки

В Тольятти суд вынес приговор бывшей сотруднице ОНД и ПК регионального ГУ МЧС, которую обвиняли в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С января по июнь 2018 г. женщина проверяла пожарную безопасность в образовательных учреждениях и коммерческих организациях в Жигулевске и получила взятки от 15 тыс. до 56 тыс. руб., а всего 107 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за сокрытие сведений об обнаруженных нарушениях.

Кроме того, в декабре 2018 г. к сотруднице МЧС обратилась представитель ООО за консультацией по вопросам требований пожарной безопасности в фирме, которая не ведет коммерческой деятельности. После этого обвиняемая обманула обратившуюся женщину, убедив ее в том, что якобы с ее покровительством организации не придется приводить помещение в порядок.

Суд назначил обвиняемой четыре года лишения свободы в колонии общего режима.