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Дорожное строительство Транспорт и связь

"СамараТрансСтрой" оштрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд вынес два постановления о привлечении ООО "СамараТрансСтрой" к административной ответственности за игнорирование предписаний Ростехнадзора. Инспекторы выявили 16 отклонений от проектной документации при строительстве Фрунзенского моста.

В частности, в трех опорах моста обнаружены железобетонные сваи других марок, чьи характеристики либо количество не соответствуют проектной документации. Армирование некоторых опор выполнено без предусмотренной проектом арматуры. Кроме того, при бетонировании облицовочных блоков на подпорных стенах вместо железобетона залит обычный бетон. При засыпке подпорных стен использовались менее качественный песок и щебень другой фракции.

Все эти нарушения подрядчик не устранил в отведенные сроки, и Ростехнадзор обратился в суд. СамараТрансСтрой заявил, что соответствующие изменения в проектную документацию отправлены в Главгосэкспертизу. Однако на решение судьи этот факт не повлиял. Компанию оштрафовали на 100 тыс. руб. по обоим искам.

Напомним, надзорный орган второй год призывает региональный минтранс остановить движение по Фрунзенскому мосту до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В министерстве обратили внимание на то, что временная схема организации дорожного движения по мосту была согласована подрядчиком с ГИБДД, а "доказательства открытия движения по объекту заявителем не представлены".

Ранее самарцы заметили трещины на опоре Фрунзенского моста. Тогда в минтрансе ответили, что дефект не критичен и подрядчик устранил его.

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