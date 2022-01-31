"СамараТрансСтрой" оштрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста

Суд вынес два постановления о привлечении ООО "СамараТрансСтрой" к административной ответственности за игнорирование предписаний Ростехнадзора. Инспекторы выявили 16 отклонений от проектной документации при строительстве Фрунзенского моста.
В частности, в трех опорах моста обнаружены железобетонные сваи других марок, чьи характеристики либо количество не соответствуют проектной документации. Армирование некоторых опор выполнено без предусмотренной проектом арматуры. Кроме того, при бетонировании облицовочных блоков на подпорных стенах вместо железобетона залит обычный бетон. При засыпке подпорных стен использовались менее качественный песок и щебень другой фракции.
Все эти нарушения подрядчик не устранил в отведенные сроки, и Ростехнадзор обратился в суд. СамараТрансСтрой заявил, что соответствующие изменения в проектную документацию отправлены в Главгосэкспертизу. Однако на решение судьи этот факт не повлиял. Компанию оштрафовали на 100 тыс. руб. по обоим искам.
Напомним, надзорный орган второй год призывает региональный минтранс остановить движение по Фрунзенскому мосту до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В министерстве обратили внимание на то, что временная схема организации дорожного движения по мосту была согласована подрядчиком с ГИБДД, а "доказательства открытия движения по объекту заявителем не представлены".
Ранее самарцы заметили трещины на опоре Фрунзенского моста. Тогда в минтрансе ответили, что дефект не критичен и подрядчик устранил его.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.