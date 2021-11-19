16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ростехнадзор вновь добился штрафа для минтранса за движение по Фрунзенскому мосту В 2022 г. в Сызранском районе отремонтируют мост через реку Крымза На ремонт дороги Самара - Бугуруслан выделено полмиллиарда рублей В этом году в Самаре преобразилось свыше 66 км дорог В Самарской области по нацпроекту капитально отремонтировали участок автодороги Борское - Таволжанка

Дорожное строительство Транспорт и связь

Ростехнадзор вновь добился штрафа для минтранса за движение по Фрунзенскому мосту

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по очередному иску Средне-Поволжского управления Ростехнадзора к региональному минтрансу из-за эксплуатации Фрунзенского моста в Самаре, который официально не сдан.

Из документов арбитража следует, что в начале августа 2021 г. управление выдало минтрансу предписание об устранении нарушений - эксплуатации первой очереди Фрунзенского моста без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В сентябре надзорное ведомство провело проверку на предмет исполнения предписания и по ее итогам обратилось в суд с требованием привлечь министерство к административной ответственности.

Представители минтранса в суде пояснили, что в октябре 2015 г. был заключен контракт на строительство объекта с АО "Стройтрансгаз". Планировалось, что работы будут завершены в июле 2020 года. Однако стройка до сих пор не закончена.

При этом представитель министерства обратил внимание суда на то, что временная схема организации дорожного движения по мосту была согласована подрядчиком с ГИБДД, а "доказательства открытия движения по объекту заявителем не представлены".

В итоге суд оштрафовал министерство на 55 тыс. рублей.

Напомним, движение по мосту открыли в тестовом режиме 31 декабря 2019 года. Ранее Ростехнадзор уже привлекал минтранс к ответственности за эксплуатацию моста.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5