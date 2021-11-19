Ростехнадзор вновь добился штрафа для минтранса за движение по Фрунзенскому мосту

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по очередному иску Средне-Поволжского управления Ростехнадзора к региональному минтрансу из-за эксплуатации Фрунзенского моста в Самаре, который официально не сдан.
Из документов арбитража следует, что в начале августа 2021 г. управление выдало минтрансу предписание об устранении нарушений - эксплуатации первой очереди Фрунзенского моста без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В сентябре надзорное ведомство провело проверку на предмет исполнения предписания и по ее итогам обратилось в суд с требованием привлечь министерство к административной ответственности.
Представители минтранса в суде пояснили, что в октябре 2015 г. был заключен контракт на строительство объекта с АО "Стройтрансгаз". Планировалось, что работы будут завершены в июле 2020 года. Однако стройка до сих пор не закончена.
При этом представитель министерства обратил внимание суда на то, что временная схема организации дорожного движения по мосту была согласована подрядчиком с ГИБДД, а "доказательства открытия движения по объекту заявителем не представлены".
В итоге суд оштрафовал министерство на 55 тыс. рублей.
Напомним, движение по мосту открыли в тестовом режиме 31 декабря 2019 года. Ранее Ростехнадзор уже привлекал минтранс к ответственности за эксплуатацию моста.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.