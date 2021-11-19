Ростехнадзор вновь добился штрафа для минтранса за движение по Фрунзенскому мосту

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по очередному иску Средне-Поволжского управления Ростехнадзора к региональному минтрансу из-за эксплуатации Фрунзенского моста в Самаре, который официально не сдан.

Из документов арбитража следует, что в начале августа 2021 г. управление выдало минтрансу предписание об устранении нарушений - эксплуатации первой очереди Фрунзенского моста без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В сентябре надзорное ведомство провело проверку на предмет исполнения предписания и по ее итогам обратилось в суд с требованием привлечь министерство к административной ответственности.

Представители минтранса в суде пояснили, что в октябре 2015 г. был заключен контракт на строительство объекта с АО "Стройтрансгаз". Планировалось, что работы будут завершены в июле 2020 года. Однако стройка до сих пор не закончена.

При этом представитель министерства обратил внимание суда на то, что временная схема организации дорожного движения по мосту была согласована подрядчиком с ГИБДД, а "доказательства открытия движения по объекту заявителем не представлены".

В итоге суд оштрафовал министерство на 55 тыс. рублей.

Напомним, движение по мосту открыли в тестовом режиме 31 декабря 2019 года. Ранее Ростехнадзор уже привлекал минтранс к ответственности за эксплуатацию моста.