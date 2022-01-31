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Государство и Бизнес Экономическая политика

Инвесторы активизировались в поиске площадок

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе Агентство по привлечению инвестиций Самарской области отмечает высокий спрос инвесторов на производственные объекты в регионе. В первый месяц нового года специалисты агентства четыре раза выезжали в разные районы губернии для презентации площадок. В общей сложности инвесторами осмотрено около 20 различных вариантов в пяти муниципальных районах.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Наиболее высоким спросом пользуются площадки типа браунфилд. Это объясняется желанием инвесторов в кратчайшие сроки запустить производство, а наличие готового объекта недвижимости, подведенной инфраструктуры и проложенных коммуникаций является в этом случае необходимым условием.

В Самарской области действуют все специальные налоговые режимы. Это дает инвесторам максимум возможностей для работы на нашей территории. В губернии развита сеть индустриальных парков и две территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске, а также особая экономическая зона "Тольятти". Особые условия действуют и для проектов, размещенных в моногородах.

Для работы с инвесторами в регионе под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области выстроена экосистема поддержки инвесторов. В их числе Агентство по привлечению инвестиций, предлагающее целый спектр услуг в рамках "одного окна" - от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.

"Обращаясь к нам, инвестор существенно экономит время, потому что мы предлагаем все варианты производственных площадок, находящихся как в государственной, так и в частной собственности, - комментирует исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. - Мы владеем наиболее актуальной и проверенной информацией и всегда готовы оперативно предоставить ее инвесторам".

Гид потребителя

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