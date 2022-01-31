В Самарской области временно ограничили движение на участке трассы Р-229

В понедельник, 31 января, в 20:50 от ФКУ "Поволжуправтодор" поступил распорядительный акт "О введении временного ограничения движения", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В соответствии с актом сегодня с 20:20, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (снег, порывистый ветер, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 0 по 44 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" в Самарской области.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 00:00 1 февраля. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.