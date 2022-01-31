В Самарской области временно ограничили движение на участке трассы Р-229

В понедельник, 31 января, в 20:50 от ФКУ "Поволжуправтодор" поступил распорядительный акт "О введении временного ограничения движения", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В соответствии с актом сегодня с 20:20, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (снег, порывистый ветер, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 0 по 44 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" в Самарской области.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 00:00 1 февраля. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.