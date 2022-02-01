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2000 рублей на такси для держателей карт JCB от Россельхозбанка

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк и международная платежная система JCB запускают акцию для клиентов. Так, держатели карт JCB, выпущенных РСХБ, при оплате покупок картой с 1 февраля по 30 апреля получат промокод на 2000 рублей на поездки сервисом такси "Яндекс Go".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Клиент может получить промокод каждый месяц в течение акции при достижении суммы покупок на 20 000 руб. По итогам завершившегося месяца выполнившим условия акции пользователям карт будет отправлен промокод. Рассылка будет проходить с 11 марта по 15 мая: в марте — за траты в феврале, в апреле — за март и в мае за апрель соответственно. Срок действия промокода на 2000 рублей — до 1 марта 2023 года. Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо:

  • Установить мобильное приложение Яндекс Go, если оно не было ранее установлено.
  • Привязать карту JCB в качестве главного способа оплаты.
  • Активировать индивидуальный промокод в меню в разделе "Промокоды".
  • Совершать поездки, заказанные через приложение Яндекс.Go, используя безналичный способ оплаты картой JCB.

Минимальная сумма одной поездки отсутствует. По индивидуальному промокоду можно совершить не более 20 поездок. В акции не участвуют кобейджинговые карты "Мир"-JCB. Акция может завершиться досрочно, если все промокоды будут переданы клиентам.

"В последние годы активно растет спрос на услуги такси. Это связано с рядом факторов, в том числе в этот тренд внесла свой вклад и пандемия, в период которой поездки на такси воспринимались как один из наиболее безопасных способов передвижения. Безусловно, наибольший спрос на такси отмечается в крупных городах, но и жители небольших населенных пунктов выбирают поездки на такси все чаще. Уверена, что данная акция будет востребована среди наших клиентов", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

"Мы рады, что можем предложить держателям карт JCB от Россельхозбанка дополнительные выгодные условия при использовании карты, а также поездки на популярном сервисе такси со скидкой. Карты JCB востребованы клиентами банка по всей России, держатели активно пользуются привилегиями как от платежной системы, так и от Россельхозбанка. Активно разрабатывая новые акции, мы стараемся, чтобы они были наиболее привлекательными и выгодными для наших клиентов", — прокомментировал Генеральный директор JCB International (Eurasia) Суэцугу Такаси.

Акция действует по всей России. Сервис Яндекс Go работает практически во всех крупных городах страны, география его покрытия постоянно увеличивается.

Подробную информацию по акции можно получить на официальном сайте www.rshb.ru.

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