Двух самарских участковых осудили за попытку получить взятку

В Самаре суд вынес приговор бывшим участковым отдела полиции Октябрьского района. Их признали виновными в покушении на получение взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2020 г. один из полицейских получил сообщение о преступлении на парковке рядом с рынком. На месте происшествия он обнаружил автомобиль, в котором были 2 г наркотика. Вместе с коллегой участковый предложил управлявшему машиной подозреваемому заплатить им 300 тыс. руб., чтобы избежать уголовной ответственности.

24 декабря 2020 г. полицейские приехали к ГСК на ул. Ново-Садовой, чтобы получить деньги, но их самих задержали.

Суд приговорил старшего участкового отдела полиции к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его коллеге - участковому дали восемь лет колонии строгого режима. Также их обоих на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.