Двух самарских участковых осудили за попытку получить взятку

В Самаре суд вынес приговор бывшим участковым отдела полиции Октябрьского района. Их признали виновными в покушении на получение взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В декабре 2020 г. один из полицейских получил сообщение о преступлении на парковке рядом с рынком. На месте происшествия он обнаружил автомобиль, в котором были 2 г наркотика. Вместе с коллегой участковый предложил управлявшему машиной подозреваемому заплатить им 300 тыс. руб., чтобы избежать уголовной ответственности.
24 декабря 2020 г. полицейские приехали к ГСК на ул. Ново-Садовой, чтобы получить деньги, но их самих задержали.
Суд приговорил старшего участкового отдела полиции к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его коллеге - участковому дали восемь лет колонии строгого режима. Также их обоих на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы