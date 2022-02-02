На АвтоВАЗе удвоили материальную помощь за вакцинацию от COVID-19

Президент АвтоВАЗа Николя Мор подписал приказ о выплатах материальной помощи в размере 3 тыс. руб. персоналу компании и ее дочерних производств за ревакцинaцию от COVID-19 и вакцинацию первым компонентом в случае введения двухкомпонентной вакцины в период от шести до семи месяцев, сообщает профсоюзная организация тольяттинского завода.
1,5 тыс. руб. до 1 июля включительно выплатят сотрудникам тольяттинского автозавода за повторную вакцинацию от COVID-19, сделавшим прививку не менее шести месяцев и после семи месяцев от даты вакцинации, после введения первого компонента в случае двухкомпонентной вакцины или повторной вакцинации однокомпонентной вакциной.
Также 1,5 тыс. руб. до 23 июля включительно будут полагаться сотрудникам АвтоВАЗа, прошедшим повторную вакцинацию после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины.
Работникам, находящимся в простое и изъявившим желание пройти повторную вакцинацию, время ревакцинации в этот день (вне зависимости от потраченного времени), будет компенсировано в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя.
Данный приказ распространяется и на работников следующих дочерних обществ:
- АО "Лада-Имидж"
- ООО "Соцкультбыт-АвтоВАЗ"
- ООО "ЛИН"
- ООО "ПС ОАО "АВ"
- АО "ПСА ВИС-АВТО"
- ООО "АвтоВАЗ ПРОО"
- ООО "ПППО"
- ООО "ЛАДА Спорт"
- ООО "Двор Печатный АвтоВАЗ"
- АО "АВТБС"
- ООО "АвтоВАЗАГРО"
- АО "ВАЗСИСТЕМ"
- АО "Лада-Сервис"
- Университет Группы "АвтоВАЗ"
- ООО "ЛАДА Ижевск"
- ООО "Автокотельная" (ДО ООО "ЛАДА Ижевск").
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.