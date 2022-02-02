На АвтоВАЗе удвоили материальную помощь за вакцинацию от COVID-19

Президент АвтоВАЗа Николя Мор подписал приказ о выплатах материальной помощи в размере 3 тыс. руб. персоналу компании и ее дочерних производств за ревакцинaцию от COVID-19 и вакцинацию первым компонентом в случае введения двухкомпонентной вакцины в период от шести до семи месяцев, сообщает профсоюзная организация тольяттинского завода.

1,5 тыс. руб. до 1 июля включительно выплатят сотрудникам тольяттинского автозавода за повторную вакцинацию от COVID-19, сделавшим прививку не менее шести месяцев и после семи месяцев от даты вакцинации, после введения первого компонента в случае двухкомпонентной вакцины или повторной вакцинации однокомпонентной вакциной.

Также 1,5 тыс. руб. до 23 июля включительно будут полагаться сотрудникам АвтоВАЗа, прошедшим повторную вакцинацию после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины.

Работникам, находящимся в простое и изъявившим желание пройти повторную вакцинацию, время ревакцинации в этот день (вне зависимости от потраченного времени), будет компенсировано в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя.

Данный приказ распространяется и на работников следующих дочерних обществ: