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Автопром Машиностроение

На АвтоВАЗе удвоили материальную помощь за вакцинацию от COVID-19

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент АвтоВАЗа Николя Мор подписал приказ о выплатах материальной помощи в размере 3 тыс. руб. персоналу компании и ее дочерних производств за ревакцинaцию от COVID-19 и вакцинацию первым компонентом в случае введения двухкомпонентной вакцины в период от шести до семи месяцев, сообщает профсоюзная организация тольяттинского завода.

1,5 тыс. руб. до 1 июля включительно выплатят сотрудникам тольяттинского автозавода за повторную вакцинацию от COVID-19, сделавшим прививку не менее шести месяцев и после семи месяцев от даты вакцинации, после введения первого компонента в случае двухкомпонентной вакцины или повторной вакцинации однокомпонентной вакциной.

Также 1,5 тыс. руб. до 23 июля включительно будут полагаться сотрудникам АвтоВАЗа, прошедшим повторную вакцинацию после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины.

Работникам, находящимся в простое и изъявившим желание пройти повторную вакцинацию, время ревакцинации в этот день (вне зависимости от потраченного времени), будет компенсировано в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя.

Данный приказ распространяется и на работников следующих дочерних обществ:

  • АО "Лада-Имидж"
  • ООО "Соцкультбыт-АвтоВАЗ"
  • ООО "ЛИН"
  • ООО "ПС ОАО "АВ"
  • АО "ПСА ВИС-АВТО"
  • ООО "АвтоВАЗ ПРОО"
  • ООО "ПППО"
  • ООО "ЛАДА Спорт"
  • ООО "Двор Печатный АвтоВАЗ"
  • АО "АВТБС"
  • ООО "АвтоВАЗАГРО"
  • АО "ВАЗСИСТЕМ"
  • АО "Лада-Сервис"
  • Университет Группы "АвтоВАЗ"
  • ООО "ЛАДА Ижевск"
  • ООО "Автокотельная" (ДО ООО "ЛАДА Ижевск").

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Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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