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Футбол Спорт

Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий Иван Игнатьев переходит в "Крылья Советов" из "Рубина". 23-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

"Крылья" имеют право выкупа игрока. За самарцев Игнатьев будет выступать под номером 85.

Как пишет "РБ-Спорт", Игнатьев будет зарабатывать в "Крыльях Советов" примерно в полтора раза меньше, чем в "Рубине". Спортсмен согласился на понижение зарплаты, так не хотел оставаться в "Рубине", который на него не рассчитывал и планировал отправить в дубль. При этом платить часть зарплаты арендованному Игнатьеву казанский клуб отказался.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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