Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов"

Нападающий Иван Игнатьев переходит в "Крылья Советов" из "Рубина". 23-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

"Крылья" имеют право выкупа игрока. За самарцев Игнатьев будет выступать под номером 85.

Как пишет "РБ-Спорт", Игнатьев будет зарабатывать в "Крыльях Советов" примерно в полтора раза меньше, чем в "Рубине". Спортсмен согласился на понижение зарплаты, так не хотел оставаться в "Рубине", который на него не рассчитывал и планировал отправить в дубль. При этом платить часть зарплаты арендованному Игнатьеву казанский клуб отказался.