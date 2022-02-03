В зале Союза художников России откроется выставка памяти Игоря Кузнецова

В понедельник, 7 февраля, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России на ул. Молодогвардейской, 209 откроется выставка памяти Игоря Кузнецова "Волжская Русь" (6+).

Игорь Кузнецов (21.04.1948 г. — 23.09.2021 г.) окончил Куйбышевскую художественную школу № 1, класс преподавателя Кныжова В.Р. (1969 г. — 1973 г.) и Куйбышевский политехнический институт (1966 г. — 1973 г.). Огромное влияние на его живопись оказал Пурыгин В.З., которого Игорь Кузнецов другом и учителем. Живописец, член СРО ВТОО "СХР" с 2000 г., работал в жанрах пейзажа, портрета, славянского фольклора.

С 1976 г. он был участником областных выставок. Экспонент региональной ("Большая Волга", 1998) художественной выставки. Персональные выставки: Новокуйбышевск, 2001 г.; Самара, 1994 г., 2005 год.

С 1978 г. Игорь Кузнецов руководил изостудией "Поиск", а с 2004 г. — преподавал в художественной школе № 3.

Много и с огромным удовольствием рисуя в детстве, Игорь Валентинович и не думал о специальности художника. Поэтому он получил серьезное образование и успешную работу. Параллельно с учебой в институте, Игорь Кузнецов окончил художественную школу, начал общаться с художниками, и у него появилось огромное желание писать.

Через некоторое время он стал руководителем изостудии "Радуга" центра внешкольной работы Октябрьского района "Поиск", далее преподавателем МБОУ ДОД Самары "ДХШ№ 3". Долгая работа с детьми, увлеченная, с огромной отдачей и любовью, давала также время и на творческие работы, участие в выставках, поездки на пленэры.

"Критическое освоение существующих программ, скрупулезная, методически продуманная работа по выбору и чередованию тем и внимание к индивидуальной работе с учетом возрастных особенностей, характера и темперамента работ, стремление пробудить интерес к истории искусств, музыке, поэзии — все подчинено одной цели — воспитать, научить, подготовить к дальнейшей учебе и творчеству. Большая роль отводится посещению выставок, музеев, знакомству с творчеством самарских художников", — эта рецензия Андреева Ю. А., члена СРО ВТОО "Союза художников России" о программе Игоря Кузнецова по изобразительному творчеству актуальна и сейчас, дает понимание неравнодушного отношения Игоря Валентиновича к работе с детьми.

"Мир прекрасен, его следует воспевать, он стоит того", — это жизненное кредо и творческая установка художника.

"Главным в своей работе считаю — отразить этот прекрасный мир на холсте. Это Волга, Жигули, город, в котором живу, мои друзья, женщины, дети, славянские веды и легенды Жигулей, отражение в мокром асфальте и солнечные головы подсолнухов", — такой ответ на вопрос "Что вы считаете главным в своей работе?", дал художник накануне своего 60-летия в интервью в газете "Волжская заря".

"Я родился в Самаре, и это мой любимый город. Люблю Волгу, набережную, старые улочки, самарские дворики, которые сейчас так безжалостно уничтожаются, варварски застраиваются "небоскребами". Но жить и работать вне Самары я бы не смог. Говорю это осознанно. Даже когда мне приходится уезжать по делам на короткий срок, я начинаю тосковать по Самаре", — говорил Игорь Кузнецов.

Выставка будет длиться с 7 до 21 февраля.