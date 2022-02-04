В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада

В пятницу, 4 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание оперативного штаба по координации борьбы с последствиями снегопада.

Напомним, штаб был создан накануне по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В режиме ВКС главы муниципалитетов, руководители регионального МЧС, Минтранса и дорожных служб сообщили об обстановке на дорогах, работах, которые проводились в ночь с 3 на 4 февраля, и доложили об исполнении поручений штаба.

За прошедшие сутки в области выпало более 50% месячной нормы осадков. В северных и северо-западных районах снегопад продолжился и утром, в областном центре и южных районах снег сменился ледяным дождем. В выходные, по прогнозу синоптиков, в области ожидаются слабые смешанные осадки.

Министр транспорта Иван Пивкин сообщил, что на дорогах регионального значения работали ночью 412 единиц техники и 461 будет работать днем.

На 19 региональных автомобильных дорогах, где ранее движение было затруднено, удалось восстановить трафик в полном объеме. Свободен проезд по дорогам в муниципальных районах Красноармейский, Красноярский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Ставропольский, Сергиевский, Нефтегорский, Большечерниговский, Исаклинский, Пестравский.

Директор ГКП Самарской области "АСАДО" Владимир Терентьев доложил, что за каждой дорогой закреплено конкретное количество техники, работы продолжаются. "Держим дороги в проезжем состоянии", — сказал он.

По-прежнему остается "закрытым" поселок Первомайский в Кинель-Черкасском районе. На участке дороги в четыре километра высота снежного покрова здесь достигла 4 метров. Как сообщил глава района, на месте работают техника АСАДО и МЧС, на помощь пришли мощные тягачи компании "Транснефть", расчищены 10 километров из 17.

"Сегодня к середине дня необходимо освободить дорогу", — поставил задачу Виктор Кудряшов. Глава областного Правительства обратился к руководителям муниципалитетов: "У вас должны быть не договоренности, а договоры с транспортными организациями, сельхозпредприятиями, чтобы в таких ситуациях привлекать дополнительные ресурсы".

Рассмотрели ситуацию на федеральных трассах. Руководитель областного ГИБДД сообщил, что с 00:00 до 06:00 часов 4 февраля действовали ограничения на движение грузового и маршрутного транспорта. Это было необходимо, чтобы освободить дорогу для движения легковых автомобилей.

Дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями в этот сложный период удалось избежать.

По информации представителей федерального управления автомобильных дорог "Большая Волга", заторов в настоящее время на федеральных трассах не наблюдается, движение восстановлено в полном объеме. За сутки для обработки федеральных трасс было использовано 4,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси.

Виктор Кудряшов призвал усилить в населенных пунктах области работы по расчистке городских дорог и внутридворовых проездов, чтобы обеспечить проезд автомобилей скорой помощи, пожарных машин, мусоровозов.

"Необходимо обратить особое внимание на расчистку кровель, в таких погодных условиях создаются риски схода снега с крыш. Мы обязаны обеспечить безопасность людей. Прошу глав районов еще раз проверить, как ведутся эти работы", — поручил глава облправительства.

"Коллеги, работа продолжается, пока рано ставить положительные оценки. Многое сделано. Именно в таких ситуациях, близких к чрезвычайным, проверяется взаимодействие, слаженность работы всех служб. Хорошо, что слаженность есть", — подытожил Виктор Кудряшов.