Заболеваемость ОРВИ в Самарской области бьет рекорды 10-15 лет

В Самарской области, по оценкам Роспотребнадзора, достигнуты рекордные показатели заболеваемости ОРВИ за последние 10-15 лет. Так, только за четыре дня зафиксировано 43 тысячи случаев среди всех возрастных групп. Такие данные были озвучены в пятницу, 4 февраля, на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Также руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила, что за неделю и в последние дни фиксируется рост заболеваемости COVID-19 по всем возрастным категориям, при этом наиболее существенная динамика в группе 7-14 лет и 15-17 лет.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал, что сегодня 89 образовательных учреждений полностью закрыты на карантин (из них 30 в Самаре, 10 — в Тольятти, 10 — в Новокуйбышевске). Еще 381 учреждение закрыто частично

"Сейчас количество болеющих в учреждениях школьного и среднего специального образования более чем в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года. Такая же статистика по педагогам", — отметил министр. При этом Виктор Акопьян уточнил, что уровень заболеваемости в образовательных учреждениях сильно отличается по муниципалитетам — есть те города и районы, где ситуация в сравнении различается кардинально.

С учетом динамики заболеваемости министерство образования Самарской области предложило оперштабу принять два решения. Первое — перенести на более раннюю дату, с 14 февраля на 7 февраля, срок начала дополнительных недельных каникул для первоклассников в общеобразовательных организациях. То есть каникулы продлятся с 7 по 14 февраля. Второе — рекомендовать муниципальным штабам принимать решение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-8 и 10 классов с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании.

"Динамика, к сожалению, негативная. Распространение коронавируса находится в активной фазе. У нас продолжается рост заболеваемости среди школьников. Помимо COVID-19 у нас рекордные показатели по ОРВИ. Тревог и обращений людей много. Также это фактор дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. Все это сподвигает нас на принятие решений, — отметил губернатор Дмитрий Азаров. — В тех условиях, когда разброс заболеваемости по муниципалитетам значительный, принимать решения по всей области в целом, нецелесообразно. В связи с такой дифференциацией, именно рекомендовать муниципалитетам принимать решение с учетом эпидемиологической ситуации — наиболее оправданный подход".

Для вузов и ссузов условия принятия мер не меняются: администрации, как и раньше, принимают решения самостоятельно и могут полностью закрыть учреждение на карантин, либо принимать частичные ограничительные меры. При этом ссузы, по предложению регионального минобра, продолжают использовать схему поочередного перевода курсов и групп на дистанционное и очное обучение. Такой формат дает положительный эффект.

"С этими мерами и предложениями областного минобра я полностью согласен. Почти со всеми вузами мы переговорили. Общее мнение — решения по переводу на дистанционное обучение оставить на усмотрение ректората в зависимости от ситуации", — отметил председатель Совета ректоров вузов Самарской области, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Дмитрий Азаров обратился к Геннадию Котельникову с просьбой переговорить с ректорами вузов Самарской области, чтобы те обеспечили максимальный контроль над соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в своих учебных учреждениях, внимательно следили за ситуацией по заболеваемости среди студентов, при необходимости принимали решения.

"Нам нельзя допустить роста заболеваемости среди студенчества", — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил сегодня подготовить новое постановление по принятым решениям. Муниципальные штабы в случае необходимости принятия решений по образовательным организациям также должны оперативно сделать это и проинформировать земляков: "Чтобы и образовательные организации были заранее готовы к дистанционному обучению, и дети с родителями заблаговременно знали".

Фото - depositphotos.com.