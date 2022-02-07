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Россельхозбанк наращивает объем кредитования в Самарской области

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Срочный кредитный портфель Самарского филиала Россельхозбанка на 1 января 2022 года вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным показателем на начало 2021 года.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

За 2021 год Самарский региональный филиал предоставил агропромышленному комплексу региона 14,08 млрд рублей кредитных средств. Из них 10,43 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке. При этом одним из ключевых направлений финансирования банка традиционно остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, что составляет 71% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам-представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 20% от объема и 9% — на пополнение оборотных средств.

В кредитном портфеле филиала доля кредитов, выданных физическим лицам, составляет 30% от общего объема, в основном это ипотечные и потребительские кредиты. Всего в 2021 году Самарский филиал предоставил физическим лицам почти 4 000 кредитов на сумму свыше 2,6 млрд рублей. Средства физических лиц на вкладах выросли почти на 4% по сравнению с аналогичным показателем на начало 2021 года.

"Являясь опорным банком АПК, мы кредитуем и крупные сельскохозяйственные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне. Мы делаем все, чтобы обслуживание было максимально комфортными и удобными для клиентов, развиваем сеть офисов, обновляем перечень действующих банковских продуктов, развиваем дистанционные сервисы. По итогам года филиал продемонстрировал положительную динамику основных финансовых показателей. Особое внимание уделялось возврату кредитов, просроченная задолженность на 1 января 2022 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичной датой", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Сегодня Россельхозбанк является не только опорным банком АПК, но и одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В Самарской области присутствие банка обеспечено во многих муниципальных районах области, на территории которой успешно функционирует 25 точек продаж.

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