Тарифы на "Ласточку" в Самарской области повысят 1 марта

В Самарской области с 1 марта планируется увеличить стоимость проезда в скоростной электричке "Ласточка".

Согласно документу, размещенному на сайте департаменте ценового и тарифного регулирования региона, стоимость проезда на участках "Самара — Конструкторская", "Самара — Ягодная" и "Самара — Зубчаниновка" будет составлять 40 рублей. Следующие 10 км после этих участков — 21 руб., а каждый километр при маршруте больше 10 км — 2,1 рубля. Документ проходит экспертизу.

Напомним, что "Ласточка" в регионе курсирует с сентября 2021 года.